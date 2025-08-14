Dövizler / AMC
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
AMC: AMC Entertainment Holdings Inc Class A
3.00 USD 0.17 (6.01%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
AMC fiyatı bugün 6.01% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.83 ve Yüksek fiyatı olarak 3.08 aralığında işlem gördü.
AMC Entertainment Holdings Inc Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AMC haberleri
- Taylor Swift’in albüm lansmanı sinemalara geliyor, AMC hisseleri yükseldi
- AMC stock rises after Taylor Swift album release party heads to theaters
- Taylor Swift Partners with AMC to Celebrate 12th Studio Album - TipRanks.com
- Taylor Swift tries to save the movie industry again with ‘Showgirl’ film release
- Taylor Swift yeni albümünü küresel sinema gösterimi partisiyle kutlayacak
- Taylor Swift to celebrate new album with global theater release party
- AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- AMC Entertainment (AMC) Sees a More Significant Dip Than Broader Market: Some Facts to Know
- Recliners, rumbles, and reboots: Theaters bet big on movie magic
- Opendoor’s Rebirth: Can the Army Turn Meme Momentum Into Millions?
- AMC Entertainment: Posts A Slight Net Loss Despite Much Improved Results (AMC)
- EPR Properties stock rating upgraded by Wells Fargo on Genting Malaysia land sale
- Investors Heavily Search AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC): Here is What You Need to Know
- GameStop earnings are coming, as bitcoin looms ever larger for the OG meme stock
- Horror hit IT returns to theaters ahead of HBO series premiere
- A Band of Retail Investors Powered the Meme-Stock Rally. Now They’re Flexing.
- Why Investors Need a Safety Net for Opendoor’s (OPEN) Rally - TipRanks.com
- Here is What to Know Beyond Why AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC) is a Trending Stock
- Options Trade Targets Statistical Oddity in AMC and Cinemark (CNK) Stocks - TipRanks.com
- Consumer Tech News (August 11–August 15): Consumer Sentiment Slips, Stimulus Sparks Rallies, and Cisco & Applied Materials Headline Earnings - Advance Auto Parts (NYSE:AAP), Apple (NASDAQ:AAPL)
- Opendoor bulls are getting what they want, and the stock is surging again
- Is Trending Stock AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC) a Buy Now?
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 0.73%
- Buyers Lift AMC Stock On Earnings Surprise, But Are Meme Stocks A Buy Or Sell Now?
Günlük aralık
2.83 3.08
Yıllık aralık
2.45 5.57
- Önceki kapanış
- 2.83
- Açılış
- 2.85
- Satış
- 3.00
- Alış
- 3.30
- Düşük
- 2.83
- Yüksek
- 3.08
- Hacim
- 24.200 K
- Günlük değişim
- 6.01%
- Aylık değişim
- 7.14%
- 6 aylık değişim
- 4.53%
- Yıllık değişim
- -35.06%
21 Eylül, Pazar