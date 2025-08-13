Währungen / AMC
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
AMC: AMC Entertainment Holdings Inc Class A
2.94 USD 0.11 (3.89%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AMC hat sich für heute um 3.89% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.83 bis zu einem Hoch von 2.99 gehandelt.
Verfolgen Sie die AMC Entertainment Holdings Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AMC News
- AMC Entertainment (AMC) Sees a More Significant Dip Than Broader Market: Some Facts to Know
- Recliners, rumbles, and reboots: Theaters bet big on movie magic
- Smarter investieren: So nutzen Anleger die Warren Buffett-Formel
- Opendoor’s Rebirth: Can the Army Turn Meme Momentum Into Millions?
- AMC Entertainment: Posts A Slight Net Loss Despite Much Improved Results (AMC)
- EPR Properties: Wells Fargo stuft Aktie nach Grundstücksverkauf an Genting Malaysia hoch
- EPR Properties stock rating upgraded by Wells Fargo on Genting Malaysia land sale
- InvestingPro: Alles Wissenswerte über das KI-gestützte Börsentool
- Investors Heavily Search AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC): Here is What You Need to Know
- GameStop earnings are coming, as bitcoin looms ever larger for the OG meme stock
- Horror hit IT returns to theaters ahead of HBO series premiere
- A Band of Retail Investors Powered the Meme-Stock Rally. Now They’re Flexing.
- Why Investors Need a Safety Net for Opendoor’s (OPEN) Rally - TipRanks.com
- Here is What to Know Beyond Why AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC) is a Trending Stock
- Options Trade Targets Statistical Oddity in AMC and Cinemark (CNK) Stocks - TipRanks.com
- Consumer Tech News (August 11–August 15): Consumer Sentiment Slips, Stimulus Sparks Rallies, and Cisco & Applied Materials Headline Earnings - Advance Auto Parts (NYSE:AAP), Apple (NASDAQ:AAPL)
- Opendoor bulls are getting what they want, and the stock is surging again
- Is Trending Stock AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC) a Buy Now?
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 0.73%
- Buyers Lift AMC Stock On Earnings Surprise, But Are Meme Stocks A Buy Or Sell Now?
- Earnings Reports From These Retail Investors' Top Stocks - Rigetti Computing (NASDAQ:RGTI)
- AMC makes a big move to keep frustrated customers from fleeing
- These are the ‘affordable luxuries’ even people trying to save money can’t resist splurging on
- AMC Entertainment Stock: Sell The Earnings Rally (NYSE:AMC)
Tagesspanne
2.83 2.99
Jahresspanne
2.45 5.57
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.83
- Eröffnung
- 2.85
- Bid
- 2.94
- Ask
- 3.24
- Tief
- 2.83
- Hoch
- 2.99
- Volumen
- 1.725 K
- Tagesänderung
- 3.89%
- Monatsänderung
- 5.00%
- 6-Monatsänderung
- 2.44%
- Jahresänderung
- -36.36%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K