AMC: AMC Entertainment Holdings Inc Class A
2.89 USD 0.01 (0.34%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AMC за сегодня изменился на -0.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.85, а максимальная — 2.91.
Следите за динамикой AMC Entertainment Holdings Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
2.85 2.91
Годовой диапазон
2.45 5.57
- Предыдущее закрытие
- 2.90
- Open
- 2.90
- Bid
- 2.89
- Ask
- 3.19
- Low
- 2.85
- High
- 2.91
- Объем
- 6.482 K
- Дневное изменение
- -0.34%
- Месячное изменение
- 3.21%
- 6-месячное изменение
- 0.70%
- Годовое изменение
- -37.45%
