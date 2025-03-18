Dövizler / ALVOW
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
ALVOW: Alvotech - Warrant
1.0900 USD 0.0565 (5.47%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ALVOW fiyatı bugün 5.47% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.9975 ve Yüksek fiyatı olarak 1.0900 aralığında işlem gördü.
Alvotech - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ALVOW haberleri
- Alvotech (ALVO) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global
- Alvotech 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ALVO)
- Alvotech (ALVO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Johnson & Johnson Stock Just Proved The Bears Wrong Again (NYSE:JNJ)
- Alvotech (ALVO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Why Organon Is A Top Pick For Income Investors (NYSE:OGN)
Günlük aralık
0.9975 1.0900
Yıllık aralık
0.9100 4.4800
- Önceki kapanış
- 1.0335
- Açılış
- 1.0100
- Satış
- 1.0900
- Alış
- 1.0930
- Düşük
- 0.9975
- Yüksek
- 1.0900
- Hacim
- 12
- Günlük değişim
- 5.47%
- Aylık değişim
- 0.00%
- 6 aylık değişim
- -19.85%
- Yıllık değişim
- -63.30%
21 Eylül, Pazar