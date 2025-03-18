FiyatlarBölümler
Dövizler / ALVOW
Geri dön - Hisse senetleri

ALVOW: Alvotech - Warrant

1.0900 USD 0.0565 (5.47%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ALVOW fiyatı bugün 5.47% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.9975 ve Yüksek fiyatı olarak 1.0900 aralığında işlem gördü.

Alvotech - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ALVOW haberleri

Günlük aralık
0.9975 1.0900
Yıllık aralık
0.9100 4.4800
Önceki kapanış
1.0335
Açılış
1.0100
Satış
1.0900
Alış
1.0930
Düşük
0.9975
Yüksek
1.0900
Hacim
12
Günlük değişim
5.47%
Aylık değişim
0.00%
6 aylık değişim
-19.85%
Yıllık değişim
-63.30%
21 Eylül, Pazar