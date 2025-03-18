CotationsSections
ALVOW: Alvotech - Warrant

1.0900 USD 0.0565 (5.47%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ALVOW a changé de 5.47% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.9975 et à un maximum de 1.0900.

Suivez la dynamique Alvotech - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
0.9975 1.0900
Range Annuel
0.9100 4.4800
Clôture Précédente
1.0335
Ouverture
1.0100
Bid
1.0900
Ask
1.0930
Plus Bas
0.9975
Plus Haut
1.0900
Volume
12
Changement quotidien
5.47%
Changement Mensuel
0.00%
Changement à 6 Mois
-19.85%
Changement Annuel
-63.30%
