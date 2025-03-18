Divisas / ALVOW
ALVOW: Alvotech - Warrant
1.0280 USD 0.0240 (2.39%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ALVOW de hoy ha cambiado un 2.39%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.9239, mientras que el máximo ha alcanzado 1.0280.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Alvotech - Warrant. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
0.9239 1.0280
Rango anual
0.9100 4.4800
- Cierres anteriores
- 1.0040
- Open
- 0.9239
- Bid
- 1.0280
- Ask
- 1.0310
- Low
- 0.9239
- High
- 1.0280
- Volumen
- 2
- Cambio diario
- 2.39%
- Cambio mensual
- -5.69%
- Cambio a 6 meses
- -24.41%
- Cambio anual
- -65.39%
