Währungen / ALVOW
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ALVOW: Alvotech - Warrant
1.0300 USD 0.0035 (0.34%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ALVOW hat sich für heute um -0.34% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.0100 bis zu einem Hoch von 1.0300 gehandelt.
Verfolgen Sie die Alvotech - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ALVOW News
- Alvotech (ALVO) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global
- Alvotech 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ALVO)
- Alvotech (ALVO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Johnson & Johnson Stock Just Proved The Bears Wrong Again (NYSE:JNJ)
- Alvotech (ALVO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Why Organon Is A Top Pick For Income Investors (NYSE:OGN)
Tagesspanne
1.0100 1.0300
Jahresspanne
0.9100 4.4800
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.0335
- Eröffnung
- 1.0100
- Bid
- 1.0300
- Ask
- 1.0330
- Tief
- 1.0100
- Hoch
- 1.0300
- Volumen
- 4
- Tagesänderung
- -0.34%
- Monatsänderung
- -5.50%
- 6-Monatsänderung
- -24.26%
- Jahresänderung
- -65.32%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K