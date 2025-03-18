KurseKategorien
ALVOW: Alvotech - Warrant

1.0300 USD 0.0035 (0.34%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ALVOW hat sich für heute um -0.34% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.0100 bis zu einem Hoch von 1.0300 gehandelt.

Verfolgen Sie die Alvotech - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ALVOW News

Tagesspanne
1.0100 1.0300
Jahresspanne
0.9100 4.4800
Vorheriger Schlusskurs
1.0335
Eröffnung
1.0100
Bid
1.0300
Ask
1.0330
Tief
1.0100
Hoch
1.0300
Volumen
4
Tagesänderung
-0.34%
Monatsänderung
-5.50%
6-Monatsänderung
-24.26%
Jahresänderung
-65.32%
