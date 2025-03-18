Valute / ALVOW
ALVOW: Alvotech - Warrant
1.0900 USD 0.0565 (5.47%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ALVOW ha avuto una variazione del 5.47% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.9975 e ad un massimo di 1.0900.
Segui le dinamiche di Alvotech - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.9975 1.0900
Intervallo Annuale
0.9100 4.4800
- Chiusura Precedente
- 1.0335
- Apertura
- 1.0100
- Bid
- 1.0900
- Ask
- 1.0930
- Minimo
- 0.9975
- Massimo
- 1.0900
- Volume
- 12
- Variazione giornaliera
- 5.47%
- Variazione Mensile
- 0.00%
- Variazione Semestrale
- -19.85%
- Variazione Annuale
- -63.30%
21 settembre, domenica