QuotazioniSezioni
Valute / ALVOW
Tornare a Azioni

ALVOW: Alvotech - Warrant

1.0900 USD 0.0565 (5.47%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ALVOW ha avuto una variazione del 5.47% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.9975 e ad un massimo di 1.0900.

Segui le dinamiche di Alvotech - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ALVOW News

Intervallo Giornaliero
0.9975 1.0900
Intervallo Annuale
0.9100 4.4800
Chiusura Precedente
1.0335
Apertura
1.0100
Bid
1.0900
Ask
1.0930
Minimo
0.9975
Massimo
1.0900
Volume
12
Variazione giornaliera
5.47%
Variazione Mensile
0.00%
Variazione Semestrale
-19.85%
Variazione Annuale
-63.30%
21 settembre, domenica