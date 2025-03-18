Валюты / ALVOW
ALVOW: Alvotech - Warrant
1.0040 USD 0.1260 (11.15%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ALVOW за сегодня изменился на -11.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.0040, а максимальная — 1.0900.
Следите за динамикой Alvotech - Warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ALVOW
- Alvotech (ALVO) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global
- Alvotech 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ALVO)
- Alvotech (ALVO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Johnson & Johnson Stock Just Proved The Bears Wrong Again (NYSE:JNJ)
- Alvotech (ALVO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Why Organon Is A Top Pick For Income Investors (NYSE:OGN)
Дневной диапазон
1.0040 1.0900
Годовой диапазон
0.9100 4.4800
- Предыдущее закрытие
- 1.1300
- Open
- 1.0900
- Bid
- 1.0040
- Ask
- 1.0070
- Low
- 1.0040
- High
- 1.0900
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- -11.15%
- Месячное изменение
- -7.89%
- 6-месячное изменение
- -26.18%
- Годовое изменение
- -66.20%
