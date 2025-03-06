FiyatlarBölümler
Dövizler / ALTG
Geri dön - Hisse senetleri

ALTG: Alta Equipment Group Inc Class A

7.10 USD 0.24 (3.27%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ALTG fiyatı bugün -3.27% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 7.06 ve Yüksek fiyatı olarak 7.26 aralığında işlem gördü.

Alta Equipment Group Inc Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ALTG haberleri

Günlük aralık
7.06 7.26
Yıllık aralık
3.54 8.99
Önceki kapanış
7.34
Açılış
7.26
Satış
7.10
Alış
7.40
Düşük
7.06
Yüksek
7.26
Hacim
195
Günlük değişim
-3.27%
Aylık değişim
-13.41%
6 aylık değişim
54.68%
Yıllık değişim
5.19%
21 Eylül, Pazar