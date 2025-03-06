Währungen / ALTG
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ALTG: Alta Equipment Group Inc Class A
7.16 USD 0.18 (2.45%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ALTG hat sich für heute um -2.45% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.15 bis zu einem Hoch von 7.26 gehandelt.
Verfolgen Sie die Alta Equipment Group Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ALTG News
- Robust Strategy, Heavy Debt: Why Alta Screens As A Hold, Not A Buy (NYSE:ALTG)
- This Occidental Petroleum Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Monday - Alta Equipment Group (NYSE:ALTG), Comstock (AMEX:LODE)
- DA Davidson downgrades Alta Equipment Group stock rating to Neutral on tariff headwinds
- Alta Equipment Group Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:ALTG)
- Alta Equipment Q2 2025 slides: Sequential revenue growth amid strategic repositioning
- Alta Equipment (ALTG) Q2 Loss Down 46%
- Alta Equipment (ALTG) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Regal Rexnord (RRX) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Idex (IEX) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Alta Equipment Group stock rating upgraded by Northland on cash flow outlook
- Alta Equipment Group: Order Booking And Share Repurchase Signal Values (NYSE:ALTG)
- Alta Equipment director Andrew Studdert buys $47,998 in stock
- DA Davidson cuts Alta Equipment price target to $8, keeps Buy rating
- Why WaFd Shares Are Trading Higher By 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alta Equipment Group (NYSE:ALTG), Mobile Infrastructure (AMEX:BEEP)
- Why Braze Shares Are Trading Higher By Around 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alta Equipment Group (NYSE:ALTG), Argan (NYSE:AGX)
- Alta Equipment Group Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:ALTG)
- Alta Equipment Group Inc. (ALTG) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
7.15 7.26
Jahresspanne
3.54 8.99
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.34
- Eröffnung
- 7.26
- Bid
- 7.16
- Ask
- 7.46
- Tief
- 7.15
- Hoch
- 7.26
- Volumen
- 30
- Tagesänderung
- -2.45%
- Monatsänderung
- -12.68%
- 6-Monatsänderung
- 55.99%
- Jahresänderung
- 6.07%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K