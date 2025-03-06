货币 / ALTG
ALTG: Alta Equipment Group Inc Class A
7.20 USD 0.31 (4.13%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ALTG汇率已更改-4.13%。当日，交易品种以低点7.20和高点7.70进行交易。
关注Alta Equipment Group Inc Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ALTG新闻
- Robust Strategy, Heavy Debt: Why Alta Screens As A Hold, Not A Buy (NYSE:ALTG)
- This Occidental Petroleum Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Monday - Alta Equipment Group (NYSE:ALTG), Comstock (AMEX:LODE)
- DA Davidson downgrades Alta Equipment Group stock rating to Neutral on tariff headwinds
- Alta Equipment Group Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:ALTG)
- Alta Equipment Q2 2025 slides: Sequential revenue growth amid strategic repositioning
- Alta Equipment (ALTG) Q2 Loss Down 46%
- Alta Equipment (ALTG) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Regal Rexnord (RRX) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Idex (IEX) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Alta Equipment Group stock rating upgraded by Northland on cash flow outlook
- Alta Equipment Group: Order Booking And Share Repurchase Signal Values (NYSE:ALTG)
- Alta Equipment director Andrew Studdert buys $47,998 in stock
- DA Davidson cuts Alta Equipment price target to $8, keeps Buy rating
- Why WaFd Shares Are Trading Higher By 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alta Equipment Group (NYSE:ALTG), Mobile Infrastructure (AMEX:BEEP)
- Why Braze Shares Are Trading Higher By Around 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alta Equipment Group (NYSE:ALTG), Argan (NYSE:AGX)
- Alta Equipment Group Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:ALTG)
- Alta Equipment Group Inc. (ALTG) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
7.20 7.70
年范围
3.54 8.99
- 前一天收盘价
- 7.51
- 开盘价
- 7.51
- 卖价
- 7.20
- 买价
- 7.50
- 最低价
- 7.20
- 最高价
- 7.70
- 交易量
- 458
- 日变化
- -4.13%
- 月变化
- -12.20%
- 6个月变化
- 56.86%
- 年变化
- 6.67%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值