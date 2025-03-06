Moedas / ALTG
ALTG: Alta Equipment Group Inc Class A
7.31 USD 0.16 (2.24%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ALTG para hoje mudou para 2.24%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 7.11 e o mais alto foi 7.43.
Veja a dinâmica do par de moedas Alta Equipment Group Inc Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
7.11 7.43
Faixa anual
3.54 8.99
- Fechamento anterior
- 7.15
- Open
- 7.17
- Bid
- 7.31
- Ask
- 7.61
- Low
- 7.11
- High
- 7.43
- Volume
- 114
- Mudança diária
- 2.24%
- Mudança mensal
- -10.85%
- Mudança de 6 meses
- 59.26%
- Mudança anual
- 8.30%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh