ALTG: Alta Equipment Group Inc Class A

7.10 USD 0.24 (3.27%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ALTG ha avuto una variazione del -3.27% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.06 e ad un massimo di 7.26.

Segui le dinamiche di Alta Equipment Group Inc Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
7.06 7.26
Intervallo Annuale
3.54 8.99
Chiusura Precedente
7.34
Apertura
7.26
Bid
7.10
Ask
7.40
Minimo
7.06
Massimo
7.26
Volume
195
Variazione giornaliera
-3.27%
Variazione Mensile
-13.41%
Variazione Semestrale
54.68%
Variazione Annuale
5.19%
21 settembre, domenica