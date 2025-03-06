Валюты / ALTG
ALTG: Alta Equipment Group Inc Class A
7.51 USD 0.12 (1.57%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ALTG за сегодня изменился на -1.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.38, а максимальная — 7.68.
Следите за динамикой Alta Equipment Group Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ALTG
- Robust Strategy, Heavy Debt: Why Alta Screens As A Hold, Not A Buy (NYSE:ALTG)
- This Occidental Petroleum Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Monday - Alta Equipment Group (NYSE:ALTG), Comstock (AMEX:LODE)
- DA Davidson downgrades Alta Equipment Group stock rating to Neutral on tariff headwinds
- Alta Equipment Group Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:ALTG)
- Alta Equipment Q2 2025 slides: Sequential revenue growth amid strategic repositioning
- Alta Equipment (ALTG) Q2 Loss Down 46%
- Alta Equipment (ALTG) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Regal Rexnord (RRX) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Idex (IEX) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Alta Equipment Group stock rating upgraded by Northland on cash flow outlook
- Alta Equipment Group: Order Booking And Share Repurchase Signal Values (NYSE:ALTG)
- Alta Equipment director Andrew Studdert buys $47,998 in stock
- DA Davidson cuts Alta Equipment price target to $8, keeps Buy rating
- Why WaFd Shares Are Trading Higher By 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alta Equipment Group (NYSE:ALTG), Mobile Infrastructure (AMEX:BEEP)
- Why Braze Shares Are Trading Higher By Around 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alta Equipment Group (NYSE:ALTG), Argan (NYSE:AGX)
- Alta Equipment Group Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:ALTG)
- Alta Equipment Group Inc. (ALTG) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
7.38 7.68
Годовой диапазон
3.54 8.99
- Предыдущее закрытие
- 7.63
- Open
- 7.68
- Bid
- 7.51
- Ask
- 7.81
- Low
- 7.38
- High
- 7.68
- Объем
- 371
- Дневное изменение
- -1.57%
- Месячное изменение
- -8.41%
- 6-месячное изменение
- 63.62%
- Годовое изменение
- 11.26%
