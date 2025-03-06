通貨 / ALTG
ALTG: Alta Equipment Group Inc Class A
7.34 USD 0.19 (2.66%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ALTGの今日の為替レートは、2.66%変化しました。日中、通貨は1あたり7.11の安値と7.43の高値で取引されました。
Alta Equipment Group Inc Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
7.11 7.43
1年のレンジ
3.54 8.99
- 以前の終値
- 7.15
- 始値
- 7.17
- 買値
- 7.34
- 買値
- 7.64
- 安値
- 7.11
- 高値
- 7.43
- 出来高
- 239
- 1日の変化
- 2.66%
- 1ヶ月の変化
- -10.49%
- 6ヶ月の変化
- 59.91%
- 1年の変化
- 8.74%
