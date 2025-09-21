FiyatlarBölümler
ALMU: AELUMA INC

19.49 USD 3.62 (22.81%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ALMU fiyatı bugün 22.81% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 15.65 ve Yüksek fiyatı olarak 19.50 aralığında işlem gördü.

AELUMA INC hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
15.65 19.50
Yıllık aralık
5.80 25.88
Önceki kapanış
15.87
Açılış
15.77
Satış
19.49
Alış
19.79
Düşük
15.65
Yüksek
19.50
Hacim
2.291 K
Günlük değişim
22.81%
Aylık değişim
-11.65%
6 aylık değişim
172.59%
Yıllık değişim
213.34%
21 Eylül, Pazar