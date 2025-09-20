CotationsSections
Devises / ALMU
ALMU: AELUMA INC

19.49 USD 3.62 (22.81%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ALMU a changé de 22.81% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 15.65 et à un maximum de 19.50.

Suivez la dynamique AELUMA INC. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
15.65 19.50
Range Annuel
5.80 25.88
Clôture Précédente
15.87
Ouverture
15.77
Bid
19.49
Ask
19.79
Plus Bas
15.65
Plus Haut
19.50
Volume
2.291 K
Changement quotidien
22.81%
Changement Mensuel
-11.65%
Changement à 6 Mois
172.59%
Changement Annuel
213.34%
20 septembre, samedi