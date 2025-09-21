QuotazioniSezioni
ALMU: AELUMA INC

19.49 USD 3.62 (22.81%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ALMU ha avuto una variazione del 22.81% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 15.65 e ad un massimo di 19.50.

Segui le dinamiche di AELUMA INC. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
15.65 19.50
Intervallo Annuale
5.80 25.88
Chiusura Precedente
15.87
Apertura
15.77
Bid
19.49
Ask
19.79
Minimo
15.65
Massimo
19.50
Volume
2.291 K
Variazione giornaliera
22.81%
Variazione Mensile
-11.65%
Variazione Semestrale
172.59%
Variazione Annuale
213.34%
21 settembre, domenica