Valute / ALMU
ALMU: AELUMA INC
19.49 USD 3.62 (22.81%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ALMU ha avuto una variazione del 22.81% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 15.65 e ad un massimo di 19.50.
Segui le dinamiche di AELUMA INC. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
15.65 19.50
Intervallo Annuale
5.80 25.88
- Chiusura Precedente
- 15.87
- Apertura
- 15.77
- Bid
- 19.49
- Ask
- 19.79
- Minimo
- 15.65
- Massimo
- 19.50
- Volume
- 2.291 K
- Variazione giornaliera
- 22.81%
- Variazione Mensile
- -11.65%
- Variazione Semestrale
- 172.59%
- Variazione Annuale
- 213.34%
21 settembre, domenica