ALMU: AELUMA INC

15.87 USD 1.18 (6.92%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ALMU hat sich für heute um -6.92% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.97 bis zu einem Hoch von 18.43 gehandelt.

Verfolgen Sie die AELUMA INC-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
14.97 18.43
Jahresspanne
5.80 25.88
Vorheriger Schlusskurs
17.05
Eröffnung
16.56
Bid
15.87
Ask
16.17
Tief
14.97
Hoch
18.43
Volumen
3.380 K
Tagesänderung
-6.92%
Monatsänderung
-28.06%
6-Monatsänderung
121.96%
Jahresänderung
155.14%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K