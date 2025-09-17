КотировкиРазделы
ALMU: AELUMA INC

17.11 USD 2.41 (16.39%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ALMU за сегодня изменился на 16.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.51, а максимальная — 17.24.

Следите за динамикой AELUMA INC. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
14.51 17.24
Годовой диапазон
5.80 25.88
Предыдущее закрытие
14.70
Open
14.74
Bid
17.11
Ask
17.41
Low
14.51
High
17.24
Объем
815
Дневное изменение
16.39%
Месячное изменение
-22.44%
6-месячное изменение
139.30%
Годовое изменение
175.08%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.