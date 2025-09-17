Валюты / ALMU
ALMU: AELUMA INC
17.11 USD 2.41 (16.39%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ALMU за сегодня изменился на 16.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.51, а максимальная — 17.24.
Следите за динамикой AELUMA INC. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
14.51 17.24
Годовой диапазон
5.80 25.88
- Предыдущее закрытие
- 14.70
- Open
- 14.74
- Bid
- 17.11
- Ask
- 17.41
- Low
- 14.51
- High
- 17.24
- Объем
- 815
- Дневное изменение
- 16.39%
- Месячное изменение
- -22.44%
- 6-месячное изменение
- 139.30%
- Годовое изменение
- 175.08%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.