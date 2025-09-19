クォートセクション
通貨 / ALMU
ALMU: AELUMA INC

15.87 USD 1.18 (6.92%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ALMUの今日の為替レートは、-6.92%変化しました。日中、通貨は1あたり14.97の安値と18.43の高値で取引されました。

AELUMA INCダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
14.97 18.43
1年のレンジ
5.80 25.88
以前の終値
17.05
始値
16.56
買値
15.87
買値
16.17
安値
14.97
高値
18.43
出来高
3.380 K
1日の変化
-6.92%
1ヶ月の変化
-28.06%
6ヶ月の変化
121.96%
1年の変化
155.14%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K