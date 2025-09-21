FiyatlarBölümler
ALAB: ASTERA LABS INC

245.20 USD 6.68 (2.65%)
Sektör: Diğer semboller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ALAB fiyatı bugün -2.65% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 231.18 ve Yüksek fiyatı olarak 249.61 aralığında işlem gördü.

ASTERA LABS INC hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
231.18 249.61
Yıllık aralık
47.13 262.90
Önceki kapanış
251.88
Açılış
245.31
Satış
245.20
Alış
245.50
Düşük
231.18
Yüksek
249.61
Hacim
21.348 K
Günlük değişim
-2.65%
Aylık değişim
38.53%
6 aylık değişim
311.55%
Yıllık değişim
367.94%
21 Eylül, Pazar