KurseKategorien
Währungen / ALAB
Zurück zum Aktien

ALAB: ASTERA LABS INC

251.88 USD 2.50 (1.00%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ALAB hat sich für heute um 1.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 244.05 bis zu einem Hoch von 262.90 gehandelt.

Verfolgen Sie die ASTERA LABS INC-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
244.05 262.90
Jahresspanne
47.13 262.90
Vorheriger Schlusskurs
249.38
Eröffnung
255.76
Bid
251.88
Ask
252.18
Tief
244.05
Hoch
262.90
Volumen
14.046 K
Tagesänderung
1.00%
Monatsänderung
42.31%
6-Monatsänderung
322.76%
Jahresänderung
380.69%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K