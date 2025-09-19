Währungen / ALAB
ALAB: ASTERA LABS INC
251.88 USD 2.50 (1.00%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ALAB hat sich für heute um 1.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 244.05 bis zu einem Hoch von 262.90 gehandelt.
Verfolgen Sie die ASTERA LABS INC-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
244.05 262.90
Jahresspanne
47.13 262.90
- Vorheriger Schlusskurs
- 249.38
- Eröffnung
- 255.76
- Bid
- 251.88
- Ask
- 252.18
- Tief
- 244.05
- Hoch
- 262.90
- Volumen
- 14.046 K
- Tagesänderung
- 1.00%
- Monatsänderung
- 42.31%
- 6-Monatsänderung
- 322.76%
- Jahresänderung
- 380.69%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K