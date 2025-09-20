CotationsSections
ALAB
ALAB: ASTERA LABS INC

245.20 USD 6.68 (2.65%)
Secteur: Autres Symboles Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ALAB a changé de -2.65% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 231.18 et à un maximum de 249.61.

Suivez la dynamique ASTERA LABS INC. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
231.18 249.61
Range Annuel
47.13 262.90
Clôture Précédente
251.88
Ouverture
245.31
Bid
245.20
Ask
245.50
Plus Bas
231.18
Plus Haut
249.61
Volume
21.348 K
Changement quotidien
-2.65%
Changement Mensuel
38.53%
Changement à 6 Mois
311.55%
Changement Annuel
367.94%
