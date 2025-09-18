CotizacionesSecciones
ALAB: ASTERA LABS INC

249.38 USD 10.59 (4.43%)
Sector: Otros símbolos Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de ALAB de hoy ha cambiado un 4.43%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 236.36, mientras que el máximo ha alcanzado 251.78.

Siga la dinámica de la pareja de divisas ASTERA LABS INC. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
236.36 251.78
Rango anual
47.13 251.78
Cierres anteriores
238.79
Open
244.22
Bid
249.38
Ask
249.68
Low
236.36
High
251.78
Volumen
11.342 K
Cambio diario
4.43%
Cambio mensual
40.89%
Cambio a 6 meses
318.56%
Cambio anual
375.92%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B