Valute / ALAB
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
ALAB: ASTERA LABS INC
245.20 USD 6.68 (2.65%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ALAB ha avuto una variazione del -2.65% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 231.18 e ad un massimo di 249.61.
Segui le dinamiche di ASTERA LABS INC. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
231.18 249.61
Intervallo Annuale
47.13 262.90
- Chiusura Precedente
- 251.88
- Apertura
- 245.31
- Bid
- 245.20
- Ask
- 245.50
- Minimo
- 231.18
- Massimo
- 249.61
- Volume
- 21.348 K
- Variazione giornaliera
- -2.65%
- Variazione Mensile
- 38.53%
- Variazione Semestrale
- 311.55%
- Variazione Annuale
- 367.94%
20 settembre, sabato