ALAB: ASTERA LABS INC

249.38 USD 10.59 (4.43%)
Setor: Outros símbolos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do ALAB para hoje mudou para 4.43%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 236.36 e o mais alto foi 252.60.

Veja a dinâmica do par de moedas ASTERA LABS INC. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Faixa diária
236.36 252.60
Faixa anual
47.13 252.60
Fechamento anterior
238.79
Open
244.22
Bid
249.38
Ask
249.68
Low
236.36
High
252.60
Volume
13.806 K
Mudança diária
4.43%
Mudança mensal
40.89%
Mudança de 6 meses
318.56%
Mudança anual
375.92%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
Índice de Atividade Industrial do Fed de Filadélfia
Atu.
23.2
Projeç.
3.7
Prév.
-0.3
12:30
USD
Relatório de Empregos Fed Filadélfia
Atu.
5.6
Projeç.
7.6
Prév.
5.9
12:30
USD
Pedidos Iniciais de Subsídio de Desemprego
Atu.
231 mil
Projeç.
282 mil
Prév.
264 mil
12:30
USD
Pedidos Contínuos de Subsídio de Desemprego
Atu.
1.920 milh
Projeç.
1.935 milh
Prév.
1.927 milh
14:00
USD
Índice de Indicadores Antecedentes do Conference Board (CB) (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.2%
Prév.
-0.1%
17:00
USD
Leilão TIPS a 10 anos
Atu.
Projeç.
Prév.
1.985%
20:00
USD
Transações Líquidas de Longo Prazo
Atu.
Projeç.
$​123.1 bilh
Prév.
$​150.8 bilh