Dövizler / AKRO
AKRO: Akero Therapeutics Inc
45.22 USD 0.98 (2.12%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
AKRO fiyatı bugün -2.12% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 44.68 ve Yüksek fiyatı olarak 46.31 aralığında işlem gördü.
Akero Therapeutics Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
44.68 46.31
Yıllık aralık
21.34 58.40
- Önceki kapanış
- 46.20
- Açılış
- 46.16
- Satış
- 45.22
- Alış
- 45.52
- Düşük
- 44.68
- Yüksek
- 46.31
- Hacim
- 3.698 K
- Günlük değişim
- -2.12%
- Aylık değişim
- -3.40%
- 6 aylık değişim
- 11.79%
- Yıllık değişim
- 58.83%
21 Eylül, Pazar