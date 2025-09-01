FiyatlarBölümler
Dövizler / AKRO
Geri dön - Hisse senetleri

AKRO: Akero Therapeutics Inc

45.22 USD 0.98 (2.12%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

AKRO fiyatı bugün -2.12% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 44.68 ve Yüksek fiyatı olarak 46.31 aralığında işlem gördü.

Akero Therapeutics Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AKRO haberleri

Günlük aralık
44.68 46.31
Yıllık aralık
21.34 58.40
Önceki kapanış
46.20
Açılış
46.16
Satış
45.22
Alış
45.52
Düşük
44.68
Yüksek
46.31
Hacim
3.698 K
Günlük değişim
-2.12%
Aylık değişim
-3.40%
6 aylık değişim
11.79%
Yıllık değişim
58.83%
21 Eylül, Pazar