Valute / AKRO
AKRO: Akero Therapeutics Inc
45.22 USD 0.98 (2.12%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AKRO ha avuto una variazione del -2.12% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 44.68 e ad un massimo di 46.31.
Segui le dinamiche di Akero Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
AKRO News
- Il CFO di Akero Therapeutics White vende azioni per 28.000 dollari
- Il direttore dello sviluppo di Akero Therapeutics (AKRO) vende azioni per 28.000 dollari
- Il COO di Akero Therapeutics vende azioni per 25.000 dollari
- Akero Therapeutics CFO White sells $28k in shares
- Akero Therapeutics (AKRO) chief development officer sells $28k in stock
- Akero Therapeutics COO sells $25k in shares
- Il CEO di Akero Therapeutics Cheng vende azioni per 1,37 milioni di dollari
- Il CSO di Akero Therapeutics (AKRO) Rolph vende azioni per $23.790
- Akero therapeutics CEO Cheng sells $1.37 million in stock
- Akero Therapeutics (AKRO) CSO Rolph sells $23,790 in stock
- Akero therapeutics (AKRO) CSO Rolph sells $552k in stock
- Akero Therapeutics, Inc. (AKRO) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global Healthcare
- Akero therapeutics COO Young sells $576k in shares
- Akero Therapeutics stock initiated with Buy rating at H.C. Wainwright
Intervallo Giornaliero
44.68 46.31
Intervallo Annuale
21.34 58.40
- Chiusura Precedente
- 46.20
- Apertura
- 46.16
- Bid
- 45.22
- Ask
- 45.52
- Minimo
- 44.68
- Massimo
- 46.31
- Volume
- 3.698 K
- Variazione giornaliera
- -2.12%
- Variazione Mensile
- -3.40%
- Variazione Semestrale
- 11.79%
- Variazione Annuale
- 58.83%
20 settembre, sabato