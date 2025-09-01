QuotazioniSezioni
AKRO: Akero Therapeutics Inc

45.22 USD 0.98 (2.12%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AKRO ha avuto una variazione del -2.12% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 44.68 e ad un massimo di 46.31.

Segui le dinamiche di Akero Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
44.68 46.31
Intervallo Annuale
21.34 58.40
Chiusura Precedente
46.20
Apertura
46.16
Bid
45.22
Ask
45.52
Minimo
44.68
Massimo
46.31
Volume
3.698 K
Variazione giornaliera
-2.12%
Variazione Mensile
-3.40%
Variazione Semestrale
11.79%
Variazione Annuale
58.83%
20 settembre, sabato