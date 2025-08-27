Moedas / AKRO
AKRO: Akero Therapeutics Inc
46.80 USD 4.62 (10.95%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AKRO para hoje mudou para 10.95%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 46.20 e o mais alto foi 47.70.
Veja a dinâmica do par de moedas Akero Therapeutics Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
46.20 47.70
Faixa anual
21.34 58.40
- Fechamento anterior
- 42.18
- Open
- 47.00
- Bid
- 46.80
- Ask
- 47.10
- Low
- 46.20
- High
- 47.70
- Volume
- 424
- Mudança diária
- 10.95%
- Mudança mensal
- -0.02%
- Mudança de 6 meses
- 15.70%
- Mudança anual
- 64.38%
