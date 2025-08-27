Währungen / AKRO
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
AKRO: Akero Therapeutics Inc
46.20 USD 4.02 (9.53%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AKRO hat sich für heute um 9.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 42.71 bis zu einem Hoch von 47.70 gehandelt.
Verfolgen Sie die Akero Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AKRO News
- Roche’s 89bio Buyout: Building A Combo-Ready Metabolic Franchise Beyond GLP-1 Wars (RHHBY)
- Krystal Biotech Stock Up on FDA Nod to Vyjuvek Label Update
- Is Boston Scientific (BSX) Outperforming Other Medical Stocks This Year?
- Insider-Verkauf bei Akero Therapeutics: COO veräußert Aktien im Wert von 25.000 US-Dollar
- Akero Therapeutics CFO White sells $28k in shares
- Akero Therapeutics (AKRO) chief development officer sells $28k in stock
- Akero Therapeutics COO sells $25k in shares
- CEO von Akero Therapeutics stößt Aktienpaket im Wert von 1,37 Mio. US-Dollar ab
- Insider-Verkauf bei Akero Therapeutics: Wissenschaftsvorstand veräußert Aktienpaket
- Akero therapeutics CEO Cheng sells $1.37 million in stock
- Akero Therapeutics (AKRO) CSO Rolph sells $23,790 in stock
- FDA Accepts Corcept's NDA for Relacorilant in Ovarian Cancer
- Akero Therapeutics: Wissenschaftsvorstand verkauft Aktien im Wert von über 550.000 $
- Akero therapeutics (AKRO) CSO Rolph sells $552k in stock
- IONS Up on FDA's Breakthrough Tag for ION582 in Angelman Syndrome
- Akero Therapeutics, Inc. (AKRO) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global Healthcare
- AQST Stock Up as FDA Skips Advisory Meeting to Discuss Anaphylm NDA
- AGIO Stock Falls as FDA Delays Decision on Pyrukynd for Thalassemia
- Akero therapeutics COO Young sells $576k in shares
- SNY Down Despite Eczema Candidate Meeting Goal in Phase III Study
- Akero Therapeutics stock initiated with Buy rating at H.C. Wainwright
- Sanofi Gets FDA Nod for Wayrilz in Immune Thrombocytopenia
- Has Akero Therapeutics (AKRO) Outpaced Other Medical Stocks This Year?
- Does Akero Therapeutics (AKRO) Have the Potential to Rally 59.14% as Wall Street Analysts Expect?
Tagesspanne
42.71 47.70
Jahresspanne
21.34 58.40
- Vorheriger Schlusskurs
- 42.18
- Eröffnung
- 47.00
- Bid
- 46.20
- Ask
- 46.50
- Tief
- 42.71
- Hoch
- 47.70
- Volumen
- 6.673 K
- Tagesänderung
- 9.53%
- Monatsänderung
- -1.30%
- 6-Monatsänderung
- 14.22%
- Jahresänderung
- 62.28%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K