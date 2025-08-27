货币 / AKRO
AKRO: Akero Therapeutics Inc
42.85 USD 0.25 (0.59%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日AKRO汇率已更改0.59%。当日，交易品种以低点42.79和高点43.04进行交易。
关注Akero Therapeutics Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
AKRO新闻
- Krystal Biotech Stock Up on FDA Nod to Vyjuvek Label Update
- Is Boston Scientific (BSX) Outperforming Other Medical Stocks This Year?
- Akero Therapeutics CFO White sells $28k in shares
- Akero Therapeutics (AKRO) chief development officer sells $28k in stock
- Akero Therapeutics COO sells $25k in shares
- Akero therapeutics CEO Cheng sells $1.37 million in stock
- Akero Therapeutics (AKRO) CSO Rolph sells $23,790 in stock
- FDA Accepts Corcept's NDA for Relacorilant in Ovarian Cancer
- Akero therapeutics (AKRO) CSO Rolph sells $552k in stock
- IONS Up on FDA's Breakthrough Tag for ION582 in Angelman Syndrome
- Akero Therapeutics, Inc. (AKRO) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global Healthcare
- AQST Stock Up as FDA Skips Advisory Meeting to Discuss Anaphylm NDA
- AGIO Stock Falls as FDA Delays Decision on Pyrukynd for Thalassemia
- Akero therapeutics COO Young sells $576k in shares
- SNY Down Despite Eczema Candidate Meeting Goal in Phase III Study
- Akero Therapeutics stock initiated with Buy rating at H.C. Wainwright
- Sanofi Gets FDA Nod for Wayrilz in Immune Thrombocytopenia
- Has Akero Therapeutics (AKRO) Outpaced Other Medical Stocks This Year?
- Does Akero Therapeutics (AKRO) Have the Potential to Rally 59.14% as Wall Street Analysts Expect?
日范围
42.79 43.04
年范围
21.34 58.40
- 前一天收盘价
- 42.60
- 开盘价
- 42.94
- 卖价
- 42.85
- 买价
- 43.15
- 最低价
- 42.79
- 最高价
- 43.04
- 交易量
- 182
- 日变化
- 0.59%
- 月变化
- -8.46%
- 6个月变化
- 5.93%
- 年变化
- 50.51%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值