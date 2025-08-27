Валюты / AKRO
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
AKRO: Akero Therapeutics Inc
42.60 USD 0.25 (0.58%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AKRO за сегодня изменился на -0.58%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.49, а максимальная — 43.50.
Следите за динамикой Akero Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости AKRO
- Krystal Biotech Stock Up on FDA Nod to Vyjuvek Label Update
- Is Boston Scientific (BSX) Outperforming Other Medical Stocks This Year?
- Финансовый директор Akero Therapeutics продает акции на сумму $28 тыс.
- Финансовый директор Akero Therapeutics (AKRO) продает акции на сумму $28 тыс.
- Главный операционный директор Akero Therapeutics продает акции на сумму $25 тыс.
- Akero Therapeutics CFO White sells $28k in shares
- Akero Therapeutics (AKRO) chief development officer sells $28k in stock
- Akero Therapeutics COO sells $25k in shares
- Глава Akero Therapeutics Чэн продает акции на $1,37 млн
- Главный научный директор Akero Therapeutics Рольф продал акции на сумму $23 790
- Akero therapeutics CEO Cheng sells $1.37 million in stock
- Akero Therapeutics (AKRO) CSO Rolph sells $23,790 in stock
- FDA Accepts Corcept's NDA for Relacorilant in Ovarian Cancer
- Akero therapeutics (AKRO) CSO Rolph sells $552k in stock
- IONS Up on FDA's Breakthrough Tag for ION582 in Angelman Syndrome
- Akero Therapeutics, Inc. (AKRO) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global Healthcare
- AQST Stock Up as FDA Skips Advisory Meeting to Discuss Anaphylm NDA
- AGIO Stock Falls as FDA Delays Decision on Pyrukynd for Thalassemia
- Akero therapeutics COO Young sells $576k in shares
- SNY Down Despite Eczema Candidate Meeting Goal in Phase III Study
- Akero Therapeutics stock initiated with Buy rating at H.C. Wainwright
- Sanofi Gets FDA Nod for Wayrilz in Immune Thrombocytopenia
- Has Akero Therapeutics (AKRO) Outpaced Other Medical Stocks This Year?
- Does Akero Therapeutics (AKRO) Have the Potential to Rally 59.14% as Wall Street Analysts Expect?
Дневной диапазон
42.49 43.50
Годовой диапазон
21.34 58.40
- Предыдущее закрытие
- 42.85
- Open
- 42.88
- Bid
- 42.60
- Ask
- 42.90
- Low
- 42.49
- High
- 43.50
- Объем
- 2.224 K
- Дневное изменение
- -0.58%
- Месячное изменение
- -8.99%
- 6-месячное изменение
- 5.32%
- Годовое изменение
- 49.63%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.