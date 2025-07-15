FiyatlarBölümler
Dövizler / AIZN
AIZN: Assurant Inc 5.25% Subordinated Notes due 2061

20.8700 USD 0.0700 (0.34%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

AIZN fiyatı bugün 0.34% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 20.7000 ve Yüksek fiyatı olarak 20.9000 aralığında işlem gördü.

Assurant Inc 5.25% Subordinated Notes due 2061 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
20.7000 20.9000
Yıllık aralık
18.0600 23.1000
Önceki kapanış
20.8000
Açılış
20.7000
Satış
20.8700
Alış
20.8730
Düşük
20.7000
Yüksek
20.9000
Hacim
26
Günlük değişim
0.34%
Aylık değişim
2.82%
6 aylık değişim
9.07%
Yıllık değişim
-6.66%
