クォートセクション
通貨 / AIZN
AIZN: Assurant Inc 5.25% Subordinated Notes due 2061

20.8000 USD 0.0333 (0.16%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

AIZNの今日の為替レートは、0.16%変化しました。日中、通貨は1あたり20.7900の安値と21.0214の高値で取引されました。

Assurant Inc 5.25% Subordinated Notes due 2061ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
20.7900 21.0214
1年のレンジ
18.0600 23.1000
以前の終値
20.7667
始値
20.7900
買値
20.8000
買値
20.8030
安値
20.7900
高値
21.0214
出来高
30
1日の変化
0.16%
1ヶ月の変化
2.48%
6ヶ月の変化
8.70%
1年の変化
-6.98%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K