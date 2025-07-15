Währungen / AIZN
AIZN: Assurant Inc 5.25% Subordinated Notes due 2061
20.8000 USD 0.0333 (0.16%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AIZN hat sich für heute um 0.16% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.7900 bis zu einem Hoch von 21.0214 gehandelt.
Verfolgen Sie die Assurant Inc 5.25% Subordinated Notes due 2061-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
20.7900 21.0214
Jahresspanne
18.0600 23.1000
- Vorheriger Schlusskurs
- 20.7667
- Eröffnung
- 20.7900
- Bid
- 20.8000
- Ask
- 20.8030
- Tief
- 20.7900
- Hoch
- 21.0214
- Volumen
- 30
- Tagesänderung
- 0.16%
- Monatsänderung
- 2.48%
- 6-Monatsänderung
- 8.70%
- Jahresänderung
- -6.98%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K