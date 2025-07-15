KurseKategorien
AIZN: Assurant Inc 5.25% Subordinated Notes due 2061

20.8000 USD 0.0333 (0.16%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AIZN hat sich für heute um 0.16% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.7900 bis zu einem Hoch von 21.0214 gehandelt.

Verfolgen Sie die Assurant Inc 5.25% Subordinated Notes due 2061-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
20.7900 21.0214
Jahresspanne
18.0600 23.1000
Vorheriger Schlusskurs
20.7667
Eröffnung
20.7900
Bid
20.8000
Ask
20.8030
Tief
20.7900
Hoch
21.0214
Volumen
30
Tagesänderung
0.16%
Monatsänderung
2.48%
6-Monatsänderung
8.70%
Jahresänderung
-6.98%
