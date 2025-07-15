Valute / AIZN
AIZN: Assurant Inc 5.25% Subordinated Notes due 2061
20.8700 USD 0.0700 (0.34%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AIZN ha avuto una variazione del 0.34% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.7000 e ad un massimo di 20.9000.
Segui le dinamiche di Assurant Inc 5.25% Subordinated Notes due 2061. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
20.7000 20.9000
Intervallo Annuale
18.0600 23.1000
- Chiusura Precedente
- 20.8000
- Apertura
- 20.7000
- Bid
- 20.8700
- Ask
- 20.8730
- Minimo
- 20.7000
- Massimo
- 20.9000
- Volume
- 26
- Variazione giornaliera
- 0.34%
- Variazione Mensile
- 2.82%
- Variazione Semestrale
- 9.07%
- Variazione Annuale
- -6.66%
20 settembre, sabato