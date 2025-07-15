QuotazioniSezioni
Valute / AIZN
Tornare a Azioni

AIZN: Assurant Inc 5.25% Subordinated Notes due 2061

20.8700 USD 0.0700 (0.34%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AIZN ha avuto una variazione del 0.34% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.7000 e ad un massimo di 20.9000.

Segui le dinamiche di Assurant Inc 5.25% Subordinated Notes due 2061. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AIZN News

Intervallo Giornaliero
20.7000 20.9000
Intervallo Annuale
18.0600 23.1000
Chiusura Precedente
20.8000
Apertura
20.7000
Bid
20.8700
Ask
20.8730
Minimo
20.7000
Massimo
20.9000
Volume
26
Variazione giornaliera
0.34%
Variazione Mensile
2.82%
Variazione Semestrale
9.07%
Variazione Annuale
-6.66%
20 settembre, sabato