Курс AIZN за сегодня изменился на 0.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.6742, а максимальная — 21.0200.

Следите за динамикой Assurant Inc 5.25% Subordinated Notes due 2061. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.