AIZN: Assurant Inc 5.25% Subordinated Notes due 2061

20.9700 USD 0.1000 (0.48%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AIZN за сегодня изменился на 0.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.6742, а максимальная — 21.0200.

Следите за динамикой Assurant Inc 5.25% Subordinated Notes due 2061. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
20.6742 21.0200
Годовой диапазон
18.0600 23.1000
Предыдущее закрытие
20.8700
Open
20.8000
Bid
20.9700
Ask
20.9730
Low
20.6742
High
21.0200
Объем
53
Дневное изменение
0.48%
Месячное изменение
3.32%
6-месячное изменение
9.59%
Годовое изменение
-6.22%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.