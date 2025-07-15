Валюты / AIZN
AIZN: Assurant Inc 5.25% Subordinated Notes due 2061
20.9700 USD 0.1000 (0.48%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AIZN за сегодня изменился на 0.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.6742, а максимальная — 21.0200.
Следите за динамикой Assurant Inc 5.25% Subordinated Notes due 2061. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
20.6742 21.0200
Годовой диапазон
18.0600 23.1000
- Предыдущее закрытие
- 20.8700
- Open
- 20.8000
- Bid
- 20.9700
- Ask
- 20.9730
- Low
- 20.6742
- High
- 21.0200
- Объем
- 53
- Дневное изменение
- 0.48%
- Месячное изменение
- 3.32%
- 6-месячное изменение
- 9.59%
- Годовое изменение
- -6.22%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.