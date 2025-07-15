CotizacionesSecciones
Divisas / AIZN
AIZN: Assurant Inc 5.25% Subordinated Notes due 2061

20.7667 USD 0.2033 (0.97%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de AIZN de hoy ha cambiado un -0.97%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 20.6717, mientras que el máximo ha alcanzado 21.0500.

Rango diario
20.6717 21.0500
Rango anual
18.0600 23.1000
Cierres anteriores
20.9700
Open
21.0000
Bid
20.7667
Ask
20.7697
Low
20.6717
High
21.0500
Volumen
32
Cambio diario
-0.97%
Cambio mensual
2.32%
Cambio a 6 meses
8.53%
Cambio anual
-7.13%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B