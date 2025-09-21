Dövizler / AISPW
AISPW: Airship AI Holdings Inc - Warrants
2.1801 USD 0.1601 (7.93%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
AISPW fiyatı bugün 7.93% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.0200 ve Yüksek fiyatı olarak 2.2254 aralığında işlem gördü.
Airship AI Holdings Inc - Warrants hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
2.0200 2.2254
Yıllık aralık
0.1801 3.0000
- Önceki kapanış
- 2.0200
- Açılış
- 2.1500
- Satış
- 2.1801
- Alış
- 2.1831
- Düşük
- 2.0200
- Yüksek
- 2.2254
- Hacim
- 133
- Günlük değişim
- 7.93%
- Aylık değişim
- 49.32%
- 6 aylık değişim
- 123.67%
- Yıllık değişim
- 868.93%
21 Eylül, Pazar