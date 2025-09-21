FiyatlarBölümler
AISPW: Airship AI Holdings Inc - Warrants

2.1801 USD 0.1601 (7.93%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

AISPW fiyatı bugün 7.93% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.0200 ve Yüksek fiyatı olarak 2.2254 aralığında işlem gördü.

Airship AI Holdings Inc - Warrants hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
2.0200 2.2254
Yıllık aralık
0.1801 3.0000
Önceki kapanış
2.0200
Açılış
2.1500
Satış
2.1801
Alış
2.1831
Düşük
2.0200
Yüksek
2.2254
Hacim
133
Günlük değişim
7.93%
Aylık değişim
49.32%
6 aylık değişim
123.67%
Yıllık değişim
868.93%
21 Eylül, Pazar