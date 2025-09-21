Valute / AISPW
AISPW: Airship AI Holdings Inc - Warrants
2.1801 USD 0.1601 (7.93%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AISPW ha avuto una variazione del 7.93% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.0200 e ad un massimo di 2.2254.
Segui le dinamiche di Airship AI Holdings Inc - Warrants. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
2.0200 2.2254
Intervallo Annuale
0.1801 3.0000
- Chiusura Precedente
- 2.0200
- Apertura
- 2.1500
- Bid
- 2.1801
- Ask
- 2.1831
- Minimo
- 2.0200
- Massimo
- 2.2254
- Volume
- 133
- Variazione giornaliera
- 7.93%
- Variazione Mensile
- 49.32%
- Variazione Semestrale
- 123.67%
- Variazione Annuale
- 868.93%
21 settembre, domenica