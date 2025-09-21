QuotazioniSezioni
AISPW: Airship AI Holdings Inc - Warrants

2.1801 USD 0.1601 (7.93%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AISPW ha avuto una variazione del 7.93% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.0200 e ad un massimo di 2.2254.

Segui le dinamiche di Airship AI Holdings Inc - Warrants. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
2.0200 2.2254
Intervallo Annuale
0.1801 3.0000
Chiusura Precedente
2.0200
Apertura
2.1500
Bid
2.1801
Ask
2.1831
Minimo
2.0200
Massimo
2.2254
Volume
133
Variazione giornaliera
7.93%
Variazione Mensile
49.32%
Variazione Semestrale
123.67%
Variazione Annuale
868.93%
21 settembre, domenica