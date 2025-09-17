КотировкиРазделы
AISPW: Airship AI Holdings Inc - Warrants

1.8400 USD 0.1129 (5.78%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AISPW за сегодня изменился на -5.78%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.7750, а максимальная — 2.0500.

Следите за динамикой Airship AI Holdings Inc - Warrants. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
1.7750 2.0500
Годовой диапазон
0.1801 3.0000
Предыдущее закрытие
1.9529
Open
2.0500
Bid
1.8400
Ask
1.8430
Low
1.7750
High
2.0500
Объем
50
Дневное изменение
-5.78%
Месячное изменение
26.03%
6-месячное изменение
88.78%
Годовое изменение
717.78%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.