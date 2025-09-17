Валюты / AISPW
AISPW: Airship AI Holdings Inc - Warrants
1.8400 USD 0.1129 (5.78%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AISPW за сегодня изменился на -5.78%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.7750, а максимальная — 2.0500.
Следите за динамикой Airship AI Holdings Inc - Warrants. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
1.7750 2.0500
Годовой диапазон
0.1801 3.0000
- Предыдущее закрытие
- 1.9529
- Open
- 2.0500
- Bid
- 1.8400
- Ask
- 1.8430
- Low
- 1.7750
- High
- 2.0500
- Объем
- 50
- Дневное изменение
- -5.78%
- Месячное изменение
- 26.03%
- 6-месячное изменение
- 88.78%
- Годовое изменение
- 717.78%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.