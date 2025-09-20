CotationsSections
AISPW: Airship AI Holdings Inc - Warrants

2.1801 USD 0.1601 (7.93%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de AISPW a changé de 7.93% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.0200 et à un maximum de 2.2254.

Suivez la dynamique Airship AI Holdings Inc - Warrants. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
2.0200 2.2254
Range Annuel
0.1801 3.0000
Clôture Précédente
2.0200
Ouverture
2.1500
Bid
2.1801
Ask
2.1831
Plus Bas
2.0200
Plus Haut
2.2254
Volume
133
Changement quotidien
7.93%
Changement Mensuel
49.32%
Changement à 6 Mois
123.67%
Changement Annuel
868.93%
20 septembre, samedi