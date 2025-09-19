Währungen / AISPW
AISPW: Airship AI Holdings Inc - Warrants
2.1100 USD 0.0900 (4.46%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AISPW hat sich für heute um 4.46% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.0200 bis zu einem Hoch von 2.1500 gehandelt.
Verfolgen Sie die Airship AI Holdings Inc - Warrants-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
2.0200 2.1500
Jahresspanne
0.1801 3.0000
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.0200
- Eröffnung
- 2.1500
- Bid
- 2.1100
- Ask
- 2.1130
- Tief
- 2.0200
- Hoch
- 2.1500
- Volumen
- 71
- Tagesänderung
- 4.46%
- Monatsänderung
- 44.52%
- 6-Monatsänderung
- 116.48%
- Jahresänderung
- 837.78%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K