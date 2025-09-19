KurseKategorien
AISPW: Airship AI Holdings Inc - Warrants

2.1100 USD 0.0900 (4.46%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AISPW hat sich für heute um 4.46% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.0200 bis zu einem Hoch von 2.1500 gehandelt.

Verfolgen Sie die Airship AI Holdings Inc - Warrants-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
2.0200 2.1500
Jahresspanne
0.1801 3.0000
Vorheriger Schlusskurs
2.0200
Eröffnung
2.1500
Bid
2.1100
Ask
2.1130
Tief
2.0200
Hoch
2.1500
Volumen
71
Tagesänderung
4.46%
Monatsänderung
44.52%
6-Monatsänderung
116.48%
Jahresänderung
837.78%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K