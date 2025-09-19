通貨 / AISPW
AISPW: Airship AI Holdings Inc - Warrants
2.0200 USD 0.1600 (8.60%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AISPWの今日の為替レートは、8.60%変化しました。日中、通貨は1あたり1.9201の安値と2.1000の高値で取引されました。
Airship AI Holdings Inc - Warrantsダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
1.9201 2.1000
1年のレンジ
0.1801 3.0000
- 以前の終値
- 1.8600
- 始値
- 1.9500
- 買値
- 2.0200
- 買値
- 2.0230
- 安値
- 1.9201
- 高値
- 2.1000
- 出来高
- 244
- 1日の変化
- 8.60%
- 1ヶ月の変化
- 38.36%
- 6ヶ月の変化
- 107.24%
- 1年の変化
- 797.78%
