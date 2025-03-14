Dövizler / AIRS
AIRS: AirSculpt Technologies Inc
6.55 USD 0.40 (6.50%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
AIRS fiyatı bugün 6.50% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 6.13 ve Yüksek fiyatı olarak 6.77 aralığında işlem gördü.
AirSculpt Technologies Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
AIRS haberleri
- Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why AirSculpt Technologies, Inc. (AIRS) is a Great Choice
- AirSculpt Technologies (AIRS) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
- Amazon, Alibaba Lead Thursday’s Market Cap Stock Movers
- Is AirSculpt Technologies (AIRS) Stock Outpacing Its Business Services Peers This Year?
- 3 Highly Shorted Stocks That Could Be the Next Wall Street Sensations
- AirSculpt (AIRS) Q2 Revenue Falls 14%
- Airsculpt Technologies earnings missed by $0.02, revenue fell short of estimates
- AirSculpt Technologies, Inc. (AIRS) Q2 Earnings Match Estimates
- AirSculpt Technologies prepays $10 million in debt after stock offering
- Wednesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- AirSculpt Technologies: Share-Offering Buys Time, But Investors Demand More Growth (AIRS)
- Airsculpt Technologies director Adam Feinstein buys $4 million in stock
- AirSculpt Announces Closing of Offering of Common Stock and Underwriters’ Full Exercise of Option to Purchase Additional Shares
- AirSculpt sets price for $12 million public stock offering
- AirSculpt announces public offering of 3.16 million shares
- AirSculpt Technologies, Inc. (AIRS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- What's Going On With Body Contouring Company AirSculpt Technologies Stock Today? - AirSculpt Technologies (NASDAQ:AIRS)
Günlük aralık
6.13 6.77
Yıllık aralık
1.53 9.20
- Önceki kapanış
- 6.15
- Açılış
- 6.28
- Satış
- 6.55
- Alış
- 6.85
- Düşük
- 6.13
- Yüksek
- 6.77
- Hacim
- 2.511 K
- Günlük değişim
- 6.50%
- Aylık değişim
- 4.97%
- 6 aylık değişim
- 197.73%
- Yıllık değişim
- 28.18%
21 Eylül, Pazar