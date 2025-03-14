Währungen / AIRS
AIRS: AirSculpt Technologies Inc
6.17 USD 0.02 (0.33%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AIRS hat sich für heute um 0.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.15 bis zu einem Hoch von 6.37 gehandelt.
Verfolgen Sie die AirSculpt Technologies Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
6.15 6.37
Jahresspanne
1.53 9.20
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.15
- Eröffnung
- 6.28
- Bid
- 6.17
- Ask
- 6.47
- Tief
- 6.15
- Hoch
- 6.37
- Volumen
- 372
- Tagesänderung
- 0.33%
- Monatsänderung
- -1.12%
- 6-Monatsänderung
- 180.45%
- Jahresänderung
- 20.74%
