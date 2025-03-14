Valute / AIRS
AIRS: AirSculpt Technologies Inc
6.55 USD 0.40 (6.50%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AIRS ha avuto una variazione del 6.50% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.13 e ad un massimo di 6.77.
Segui le dinamiche di AirSculpt Technologies Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
AIRS News
Intervallo Giornaliero
6.13 6.77
Intervallo Annuale
1.53 9.20
- Chiusura Precedente
- 6.15
- Apertura
- 6.28
- Bid
- 6.55
- Ask
- 6.85
- Minimo
- 6.13
- Massimo
- 6.77
- Volume
- 2.511 K
- Variazione giornaliera
- 6.50%
- Variazione Mensile
- 4.97%
- Variazione Semestrale
- 197.73%
- Variazione Annuale
- 28.18%
21 settembre, domenica