Валюты / AIRS
AIRS: AirSculpt Technologies Inc
5.71 USD 0.22 (3.71%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AIRS за сегодня изменился на -3.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.61, а максимальная — 6.20.
Следите за динамикой AirSculpt Technologies Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
5.61 6.20
Годовой диапазон
1.53 9.20
- Предыдущее закрытие
- 5.93
- Open
- 5.92
- Bid
- 5.71
- Ask
- 6.01
- Low
- 5.61
- High
- 6.20
- Объем
- 1.373 K
- Дневное изменение
- -3.71%
- Месячное изменение
- -8.49%
- 6-месячное изменение
- 159.55%
- Годовое изменение
- 11.74%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.